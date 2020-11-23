Changan представил новый серийный кроссовер UNI-K

Компания Changan Auto на Международном автосалоне в Гуанчжоу представила новый серийный кроссовер UNI-K, который стал вторым представителем серии автомобилей нового поколения. UNI-K позиционируется как среднеразмерный и полноразмерный SUV, габариты пятиместного кроссовера составляют 4865х1948х1700 мм, сообщает пресс-служба китайской марки.

В следующие 5 лет компания Changan Auto планирует представить еще пять новых моделей серии автомобилей UNI, которые будут отличать более эффективный и экологичный двигатель, еще более высокая производительность и усовершенствованные технологии. В 2021 году Changan Auto планирует выпустить серию автомобилей UNI-T, а также первый седан серии UNI. Кроме того, в следующем году компания представит девять новых и обновленных моделей автомобилей серий CS и EADO.

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