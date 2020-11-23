Nissan представил обновленный хэтчбек Micra

Компания Nissan представила обновленный хэтчбек Micra для европейского рынка – самую маленькую модель в своей линейке. Автомобиль получил две новые особые версии и дополнительное оборудование, пишет портал Autonews.ru.

Первый вариант под названием N-Design отличается от стандартного хэтчбека хромированными элементами кузова, двухцветными 16-дюймовыми колесами, а также салоном, выполненным в черных и оранжевых цветах.

Другая новая версия модернизированного Nissan Micra называется N-Sport. Такой автомобиль получил блестящие черные вставки в передней и задней части кузова, 17-дюймовые алюминиевые колесные диски, светодиодную фронтальную оптику, отделку салона алькантарой и сиденья с усиленной боковой поддержкой.

В состав доступных электронных «помощников» вошла система кругового обзора, функция контроля слепых зон, система распознавания дорожных знаков и функция экстренного автоматического торможения. Хэтчбек можно заказать с аудиосистемой Bose, навигатором TomTom, а также с мультимедиа-системой Nissan Connect с Apple CarPlay и Android Auto, а также с функцией голосового управления.

Как и прежде, в моторную гамму компактного хэтчбека входит модернизированный трехцилиндровый двигатель объемом 1 л, который развивает 100 л.с. и работает в паре с вариатором. Кроме того, Micra доступна с 1,2-литровым турбомотором мощностью 117 л.с., сочетающимся с 6-ступенчатой механической коробкой передач.