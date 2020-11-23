Какие автомобили собирают в России? | АВТОСТАТ

Какие автомобили собирают в России?

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Какие автомобили собирают в России?

Автомобили, которые производятся в нашей стране, оказываются и самыми популярными на российском рынке. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», именно им отдают предпочтение покупатели. Многие из них, что называется, «по карману», да и к тому же подпадают под госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль».

Если рассматривать итоги рынка новых легковых машин в октябре, то первые 30 самых покупаемых моделей выпускаются на территории РФ (суммарное их количество еще больше). Эксперты агентства решили привести 10 из них – те, которые пользовались наибольшей популярностью в октябре 2020 года:

ТОП-10 моделей

Всего же, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября россияне приобрели 154112 новых легковых автомобилей. При этом на долю тех, которые собираются в нашей стране, пришлось 85,3% от указанного количества, или 131526 единиц.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Hyundai.

, источник: АВТОСТАТ

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