Какие автомобили собирают в России?

Автомобили, которые производятся в нашей стране, оказываются и самыми популярными на российском рынке. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», именно им отдают предпочтение покупатели. Многие из них, что называется, «по карману», да и к тому же подпадают под госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль».
Если рассматривать итоги рынка новых легковых машин в октябре, то первые 30 самых покупаемых моделей выпускаются на территории РФ (суммарное их количество еще больше). Эксперты агентства решили привести 10 из них – те, которые пользовались наибольшей популярностью в октябре 2020 года:
Всего же, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября россияне приобрели 154112 новых легковых автомобилей. При этом на долю тех, которые собираются в нашей стране, пришлось 85,3% от указанного количества, или 131526 единиц.
Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.
Фото: Hyundai.