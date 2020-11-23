Какие автомобили собирают в России?

Автомобили, которые производятся в нашей стране, оказываются и самыми популярными на российском рынке. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», именно им отдают предпочтение покупатели. Многие из них, что называется, «по карману», да и к тому же подпадают под госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль».

Если рассматривать итоги рынка новых легковых машин в октябре, то первые 30 самых покупаемых моделей выпускаются на территории РФ (суммарное их количество еще больше). Эксперты агентства решили привести 10 из них – те, которые пользовались наибольшей популярностью в октябре 2020 года: