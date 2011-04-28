«ИжАвто» начинает производство Lada 2107 по полному циклу

АВТОВАЗ и «Объединенная автомобильная группа» начинают производство полного цикла автомобилей Lada 2107 на мощностях Ижевского автозавода. Напомним, тестовая сборка «семерки» на «ИжАвто» началась в марте 2011 года.

План производства автомобилей Lada2107 в 2011 году на «ИжАвто» составляет около 47 тысяч штук. В марте с ижевского конвейера сошло 42 товарных «семерки», в апреле сойдет 200 таких машин, в мае планируется выйти на объем производства в 3150 штук, а в июне произвести не менее 6 тысяч Lada 2107. Всего в июне 2011 года Ижевский автозавод планирует выпустить более 10 тысяч автомобилей Lada 2104, Lada 2107 и ИЖ-27175.

В связи с запуском производства полного цикла автомобилей Lada 2107 Ижевский автозавод переходит на двухсменный режим работы. Численность персонала «ИжАвто» благодаря реализации проекта в 2011 году вырастет более чем на 2 тысячи человек.