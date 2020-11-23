Honda определила лучших дилеров в России

Компания Honda Motor Rus назвала лучших официальных дилеров в России по итогам первой половины 2020-2021 финансового года. Лидеры были определены на основании соответствия операционным стандартам, предъявляемым к дилерским предприятиям на российском рынке. В число лучших вошли 6 из 21 дилерских центров Honda в России, набравшие по итогам оценки максимально возможные 100 баллов, сообщает пресс-служба японской марки. Как отмечается, с целью повышения качества обслуживания российских клиентов Honda Motor Rus постоянно контролирует соблюдение дилерскими центрами предъявляемых к ним требований и регулярно определяет предприятия с самым высоким уровнем соответствия операционным стандартам компании.

Лучшими российскими автомобильными дилерами Honda за период с апреля по сентябрь 2020 года стали шесть предприятий: «Мэйджор Автомобили» (Москва), «ААА Авторусь» Лосиный остров (Москва), «ААА Авторусь» Бутово (Москва), «Автолига-Восток» (Нижний Новгород), «Автос» (Уфа), «Н-Моторс-Иркутск» (Иркутск).

Сегодня российская автомобильная дилерская сеть Honda насчитывает 21 предприятие. Для определения лучших проводилась оценка уровня соответствия каждого из них 82 операционным стандартам бренда. Чтобы войти в число лидеров, необходимо было набрать максимально допустимое количество баллов за каждый стандарт, общая сумма которых составляет 100.

Дилерские стандарты разделены на шесть основных групп: дилерский центр, продажи, сервисное обслуживание, запасные части и аксессуары, персонал, удовлетворенность покупателей/клиентов. Каждый из них включает в себя широкий диапазон показателей, среди которых наиболее высоко оцениваются такие стандарты, как корпоративная идентичность, демонстрация новых автомобилей в шоу-руме, участие дилера в программе «Продажи автомобилей с пробегом», гарантийное обслуживание и отзывные кампании.