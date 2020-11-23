Volkswagen заменит в Европе семиместный Tiguan новой моделью

Компания Volkswagen планирует вывести на европейский рынок новую модель – кроссовер Tayron, пока доступный только в Китае. По данным Automotive News Europe, в распоряжении которого оказался внутренний документ Volkswagen, новинка может вытеснить из модельного ряда марки длиннобазный Tiguan Allspace.

Судя по документу, большой семиместный кроссовер Tayron, построенный на базе Tiguan, будут собирать для Европы на заводе в немецком Вольфсбурге. Вероятно, новинка не будет точной копией «Тайрона» и получит ряд особенностей для европейского рынка по примеру китайского Tharu, который в версии для США превратили в Taos, пишет портал Motor.ru.

Производство новой модели по плану стартует в 2024 году – к этому времени китайский Tayron может сменить поколение. Следовательно, базой для европейской версии станет «свежий» кроссовер.

По неофициальным данным, решение вывести Tayron на европейский рынок продиктовано желанием занять нишу между Tiguan и Touareg отдельной моделью. Кроме этого, Tiguan Allspace приходится возить из Мексики, тогда как производство Tayron в Германии позволит сэкономить на логистике.

В России семиместный Volkswagen Tiguan не представлен. В конце прошлого года в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Allspace с увеличенной на 10 см колесной базой, однако на рынок модель так и не вышла. Стандартный Tiguan второго поколения доступен россиянам по цене от 1 млн 779 тыс. рублей до 2 млн 809 тыс. рублей.

В июле у «Тайрона» появилась купеобразная версия – Volkswagen Tayron X, который выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen в Китае. Кросс-купе оснащается 2,0-литровой «турбочетверкой» в двух вариантах форсировки: 186 и 220 л.с. Первому варианту положен передний привод, более мощному – полный 4Motion.