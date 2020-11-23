DAF представил CF Electric с увеличенным запасом хода

Компания DAF Trucks представила электроприводный автомобиль CF Electric с увеличенным запасом хода до более 200 км. Кроме того, выпуск нового поколения аккумуляторных батарей позволил снизить общую массу на 700 кг и соответственно увеличить грузоподъемность, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

DAF CF Electric ориентирован на работу в зонах с запретом на выбросы и для бесшумного использования в городских районах, в том числе для выполнения общих задач доставки грузов, снабжения супермаркетов и вывоза мусора. В настоящее время DAF предлагает CF Electric в двух версиях: тягач 4x2 (GCW: 37 тонн) и шасси 6x2 с управляемой поддерживающей осью для максимальной маневренности (GVW: 28 тонн).

Автомобили CF Electric с увеличенным запасом хода в Европе поступят в продажу в сентябре. Начало поставок запланировано на первые месяцы 2021 года.