Рынок новых грузовиков в октябре упал на 9%

Как и в случае с LCV, рынок новых грузовых автомобилей в нашей стране в октябре испытал падение, хотя в сентябре он рос. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в прошлом месяце его объем составил 7,4 тыс. грузовиков – на 9% меньше, чем в октябре 2019 года.

Более 35% от этого количества пришлось на продукцию отечественной марки KAMAZ, которая в октябре разошлась тиражом в 2,7 тыс. единиц. С огромным отставанием от лидера, второе место в рейтинге занимает шведская Scania (656 шт.), на третьем – российский бренд GAZ (534 шт.). Четвертая позиция в марочном рейтинге принадлежит еще одному представителю Швеции – Volvo (408 шт.). Также в пятерку лидеров по итогам октября попал белорусский MAZ (394 шт.).

По данным агентства, за 10 месяцев 2020 года в России было куплено 58,5 тыс. новых грузовиков. Это на 7% ниже результата годичной давности.

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Фото: DAF