Рынок новых LCV в октябре снизился на 1%

После сентябрьского роста (+12%) российский рынок новых LCV в октябре показал небольшое падение. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце его объем составил 10,9 тыс. единиц, что на 1% меньше, чем в октябре 2019 года.

Свыше 20% от этого количества приходится на модель GAZ Gazelle NEXT – за месяц она была куплена в количестве 2,4 тыс. экземпляров. На второе место поднялся фургон LADA Largus VU, объем покупок которого составил 1440 штук. В свою очередь, на третью строчку опустился Ford Transit с результатом 1358 единиц. В октябре еще одной модели удалось преодолеть рубеж в тысячу машин – это GAZ 3302 (1154 шт.). Показатели остальных – заметно ниже.

Что касается итогов 10 месяцев 2020 года, то за этот период в России было куплено 82,2 тыс. новых легких коммерческих машин. Это на 8% меньше, чем в январе – октябре прошлого года.

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Фото: АВТОВАЗ