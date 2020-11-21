В октябре покупки автомобилей с пробегом увеличились на 12%

588 тысяч подержанных легковых машин было куплено жителями России в октябре 2020 года. Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 12% больше, чем год назад.

Наибольшие предпочтения на вторичном рынке россияне отдают модели Ford Focus. Так, в прошлом месяце они приобрели 14,3 тыс. таких автомобилей с пробегом. Вторую и третью строчки здесь заняли «корейцы» – KIA Rio и Hyundai Solaris (13,1 тыс. и 12,8 тыс. шт. соответственно).

За пределами тройки лидеров оказывается некогда самая популярная модель на «вторичке» – хэтчбек LADA 2114. В октябре она была куплена в количестве 12,4 тыс. экземпляров. А замкнула первую пятерку Toyota Corolla, с результатом 11,3 тыс. подержанных машин.

Эксперты агентства отмечают, что рынок легковых автомобилей с пробегом в нашей стране растет уже четвертый месяц подряд. Но несмотря на это, в целом по году он пока находится «в минусе». За 10 месяцев его объем составил 4,45 млн единиц – на 0,6% меньше, чем в январе – октябре 2019 года.

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Фото: ААА моторс