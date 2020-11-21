АВТОСТАТ: рынок новых автомобилей в октябре вырос на 5%

В октябре россияне стали обладателями 154 тысяч новых легковых автомобилей. Как отмечают в агентстве «АВТОСТАТ», это на 5% больше, чем за тот же месяц 2019 года. Таким образом, российский авторынок демонстрирует рост второй месяц подряд. Более того, октябрьский объем рынка на 14% превысил показатель сентября (135 тыс. шт.).

Как и месяцем ранее, пятерку самых популярных марок новых легковых машин в октябре образуют LADA (35 тыс. шт.), KIA (20,7 тыс. шт.), Hyundai (17,1 тыс. шт.), Renault (15 тыс. шт.) и Volkswagen (10,4 тыс. шт.). На их долю в общей сложности пришлось 64% всех купленных автомобилей. При этом показатели остальных брендов составили менее 10 тысяч единиц.

Если рассматривать итоги 10 месяцев 2020 года, то за этот период жители нашей страны, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», приобрели порядка 1,2 млн новых легковых машин. Это на 8% меньше, чем за январь – октябрь прошлого года.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Бизнес Кар