АВТОВАЗ выпустил первый экземпляр обновленной LADA Niva

Предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» выпустило первый опытный образец обновленного внедорожника LADA Niva.

Как сообщает паблик AvtoVAZ News со ссылкой на собственные источники, Niva обзавелась новыми фарами, капотом, боковыми накладками и бамперами. Фотографий обновленного внедорожника пока нет, однако на рендере он изображен с Х-образным дизайном в стиле Vesta, XRAY и Granta. О сроках начала полноценного производства рестайлинговой LADA Niva не сообщается. Скорее всего, опытные экземпляры, предварительно обклеенные камуфляжной пленкой, в скором времени выведут на дороги Тольятти для тестов.

Напомним, что Niva (2123) является разработкой АВТОВАЗа и ее производство начиналось в 2000 году под маркой LADA. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Основные узлы – кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях АВТОВАЗа, а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. В декабре 2019 года АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АВТОВАЗ у американской компании General Motors. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA. С июля 2020-го предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» выпускает внедорожники Niva под маркой LADA.

Стоимость LADA Niva начинается от 738 тыс. рублей в базовой комплектации Classic. Для модели предлагаются обогрев ветрового стекла и передних сидений, системы «ЭРА-Глонасс» и ABS, камера заднего вида, датчики парковки, подушки безопасности. В исполнении Off-road стоимостью от 824 тыс. рублей оснащение внедорожника дополняют шноркель, внедорожные шины и пластиковый обвес. Под капотом LADA Niva установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели LADA можно в каталоге «Цена Авто».