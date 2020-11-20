АВТОВАЗ выпустил первый экземпляр обновленной LADA Niva | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ выпустил первый экземпляр обновленной LADA Niva

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АВТОВАЗ выпустил первый экземпляр обновленной LADA Niva

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Предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» выпустило первый опытный образец обновленного внедорожника LADA Niva.

Как сообщает паблик AvtoVAZ News со ссылкой на собственные источники, Niva обзавелась новыми фарами, капотом, боковыми накладками и бамперами. Фотографий обновленного внедорожника пока нет, однако на рендере он изображен с Х-образным дизайном в стиле Vesta, XRAY и Granta. О сроках начала полноценного производства рестайлинговой LADA Niva не сообщается. Скорее всего, опытные экземпляры, предварительно обклеенные камуфляжной пленкой, в скором времени выведут на дороги Тольятти для тестов.

Напомним, что Niva (2123) является разработкой АВТОВАЗа и ее производство начиналось в 2000 году под маркой LADA. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Основные узлы – кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях АВТОВАЗа, а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. В декабре 2019 года АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АВТОВАЗ у американской компании General Motors. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA. С июля 2020-го предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» выпускает внедорожники Niva под маркой LADA.

Стоимость LADA Niva начинается от 738 тыс. рублей в базовой комплектации Classic. Для модели предлагаются обогрев ветрового стекла и передних сидений, системы «ЭРА-Глонасс» и ABS, камера заднего вида, датчики парковки, подушки безопасности. В исполнении Off-road стоимостью от 824 тыс. рублей оснащение внедорожника дополняют шноркель, внедорожные шины и пластиковый обвес. Под капотом LADA Niva установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели LADA можно в каталоге «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз производство новинки lada niva

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