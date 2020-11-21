Почему россияне покупают Lamborghini в 5 раз больше, чем Ferrari? | АВТОСТАТ

Почему россияне покупают Lamborghini в 5 раз больше, чем Ferrari?

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Lamborghini

Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей
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Любопытный факт: за 9 месяцев 2020 года жители России купили 126 новых автомобилей Lamborghini, в то время как Ferrari – в 5 раз меньше (25 шт.). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» разбирались, почему «Ламбо» с таким перевесом опережает «Ферра».

Если рассмотреть модельную структуру обоих люксовых брендов, то у Lamborghini 74% купленных машин пришлось на кроссовер Urus (93 шт.). Оставшиеся 26% – это спорткары Huracan и Aventador (24 и 9 шт. соответственно).

У Ferrari в линейке присутствуют только спорткары, наиболее популярными из которых являются 812 Superfast и Portofino (с января по сентябрь они были приобретены в количестве 10 и 9 шт. соответственно). При этом свой первый в истории кроссовер, получивший название Purosangue, компания собирается представить только в 2022 году.

Ferrari

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», именно с появлением кроссовера Urus объемы покупок автомобилей Lamborghini в нашей стране резко увеличились. Интересно, что даже в этом году, на фоне падения всего рынка, они продолжают расти (+17%), в то время как покупки автомобилей Ferrari снижаются (-4%).

А ведь именно SUV является крупнейшим сегментом российского авторынка, поэтому можно сказать, что ставка Lamborghini на кроссоверы сработала более чем удачно.

Какие еще автомобили могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: сайты официальных дилеров Lamborghini и Ferrari

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи модели-лидеры люксовые автомобили ferrari lamborghini lamborghini urus

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