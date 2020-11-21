Почему россияне покупают Lamborghini в 5 раз больше, чем Ferrari?

Любопытный факт: за 9 месяцев 2020 года жители России купили 126 новых автомобилей Lamborghini, в то время как Ferrari – в 5 раз меньше (25 шт.). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» разбирались, почему «Ламбо» с таким перевесом опережает «Ферра».

Если рассмотреть модельную структуру обоих люксовых брендов, то у Lamborghini 74% купленных машин пришлось на кроссовер Urus (93 шт.). Оставшиеся 26% – это спорткары Huracan и Aventador (24 и 9 шт. соответственно).

У Ferrari в линейке присутствуют только спорткары, наиболее популярными из которых являются 812 Superfast и Portofino (с января по сентябрь они были приобретены в количестве 10 и 9 шт. соответственно). При этом свой первый в истории кроссовер, получивший название Purosangue, компания собирается представить только в 2022 году.