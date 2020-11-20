В России продано более 2 млн автомобилей Renault

Компания Renault в середине ноября преодолела отметку в 2 млн проданных автомобилей на российском рынке.

Абсолютным лидером по продажам является седан Renault Logan, производство которого началось в 2005 году на заводе Renault в Москве, за эти годы своих владельцев нашли более 760 тыс. автомобилей, включая кросс-версию Logan Stepway. Второе место занимает внедорожник Renault Duster, производство которого стартовало в 2011 году, – в России реализовано более 440 тыс. машин, сообщает пресс-служба французской марки. Замыкает тройку лидеров семейство Renault Sandero и Renault Sandero Stepway с показателем более 366 тыс. проданных автомобилей.

Стоит также отметить кроссовер Renault Kaptur, производство которого стартовало летом 2016 года. За это время было реализовано более 117 тыс. автомобилей, включая второе поколение модели, дебютировавшее летом этого года. А с запуском летом 2019 года совершенно нового купе-кроссовера Renault Arkana компания укрепила свою позицию в SUV-cегменте – продано почти 25 тыс. таких машин.

Помимо ключевых моделей локального производства, за 17 лет российские клиенты стали владельцами таких моделей, как Master, Koleos, Megane, Fluence и др. Как отмечается, сегодня стратегия Renault в России основана на локальном производстве модельного ряда, которое сосредоточено на заводе Renault в Москве и на производственной площадке в Тольятти.