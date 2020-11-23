«БелЗАН» стал поставщиком автомобильного крепежа для Volkswagen | АВТОСТАТ

«БелЗАН» стал поставщиком автомобильного крепежа для Volkswagen

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«БелЗАН» стал поставщиком автомобильного крепежа для Volkswagen

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Белебеевский завод «Автонормаль» стал первым российским поставщиком автомобильных крепежей для «Фольксваген Груп Рус». Соответствующее соглашение было подписано между двумя компаниями на четыре года, сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан. Предприятие будет поставлять более 9 млн единиц крепежей ежегодно для легковых автомобилей марки Volkswagen и Skoda. Изделия уже применяются при сборке кузовов и установки агрегатов на заводе в Калуге и подразделении «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде.

В рамках контракта завод «Автонормаль» освоил выпуск 20 новых видов крепежных изделий с повышенной коррозионной стойкостью. Производство отвечает всем требованиям к качеству продукции по стандартам Союза автомобильной промышленности Германии VDA (Verband der Automobilindustrie). Продукция предприятия успешно прошла испытания на прочность и возможность использования крепежных изделий при автоматической сборке автомобилей Volkswagen.

Как отмечается, долгосрочный контракт с крупным международным автопроизводителем является признанием качества продукции завода на соответствие европейским стандартам автомобильной отрасли, что позволит расширить диапазон сотрудничества с автомобилестроительными компаниями и выйти на новые рынки сбыта, включая страны СНГ и Европы.

Доля «БелЗАН» на российском рынке крепежных изделий для автопрома составляет порядка 36%. Завод является основным поставщиком крепежных изделий для таких крупных концернов в контуре госкорпорации «Ростех», как КАМАЗ и АВТОВАЗ.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автомобильные компоненты поставщики skoda volkswagen

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