«БелЗАН» стал поставщиком автомобильного крепежа для Volkswagen

Белебеевский завод «Автонормаль» стал первым российским поставщиком автомобильных крепежей для «Фольксваген Груп Рус». Соответствующее соглашение было подписано между двумя компаниями на четыре года, сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан. Предприятие будет поставлять более 9 млн единиц крепежей ежегодно для легковых автомобилей марки Volkswagen и Skoda. Изделия уже применяются при сборке кузовов и установки агрегатов на заводе в Калуге и подразделении «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде.

В рамках контракта завод «Автонормаль» освоил выпуск 20 новых видов крепежных изделий с повышенной коррозионной стойкостью. Производство отвечает всем требованиям к качеству продукции по стандартам Союза автомобильной промышленности Германии VDA (Verband der Automobilindustrie). Продукция предприятия успешно прошла испытания на прочность и возможность использования крепежных изделий при автоматической сборке автомобилей Volkswagen.

Как отмечается, долгосрочный контракт с крупным международным автопроизводителем является признанием качества продукции завода на соответствие европейским стандартам автомобильной отрасли, что позволит расширить диапазон сотрудничества с автомобилестроительными компаниями и выйти на новые рынки сбыта, включая страны СНГ и Европы.

Доля «БелЗАН» на российском рынке крепежных изделий для автопрома составляет порядка 36%. Завод является основным поставщиком крепежных изделий для таких крупных концернов в контуре госкорпорации «Ростех», как КАМАЗ и АВТОВАЗ.

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