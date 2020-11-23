Hyundai рассказала о первом серийном пикапе Santa Cruz

Компания Hyundai в 2021 году начнет продажи своего первого серийного пикапа. Новинка получит название Santa Cruz, как и концепт, который был представлен еще в 2015 году на Детройтском автосалоне.

Как пишет портал Autonews.ru, пикап Santa Cruz будет построен на платформе кроссовера Tucson нового поколения и получит несущий кузов. Скорее всего, у новинки будут как модификации с приводом на одну ось, так и полноприводный вариант.

По предварительным данным, Santa Cruz оснастят атмосферными и турбированными «четверками». Также клиентам предложат гибридную модификацию пикапа. Напомним, прототип был укомплектован 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодизелем, развивающим 190 л.с. и 406 Нм крутящего момента.

Производство Santa Cruz наладят на заводе в Монт­гомери (штат Алабама). Сейчас на этом предприятии выпускают модели Elantra, Sonata и Santa Fe. На модернизацию завода компания потратила 410 млн долларов. Будет ли пикап продаваться за пределами США, пока неизвестно. Основными конкурентами новинки называются Toyota Tacoma и Ford Ranger. В будущем не исключается появление «заряженной» версии новинки с агрессивным обвесом и длинным ходом подвески.

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