AUTOSTAT Analitic Day: как аналитика помогает в продажах автомобилей?

Завтра, 25 ноября 2020 года, аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет онлайн-конференцию «AUTOSTAT Analitic Day». Ведущие эксперты автомобильного рынка в цифрах и графиках представят развернутый анализ текущей ситуации и сделают прогнозы на 2021 год.

Кроме того, вы сможете ознакомиться с IT-продуктами «АВТОСТАТ» и кейсами наших аналитиков, которые помогают продавать автомобили.

Например, мы покажем, как работает наш калькулятор цены авто с пробегом. Внятно и аргументированно объясним, зачем его встраивать в сайты производителей, банков, страховых компаний, а также использовать во внутренних процессах.

С помощью сервисов VIN-data вы не только рассчитаете стоимость сразу 100, 500, 1000 автомобилей по VIN-номеру, но и проверите историю перепродажи каждой машины и определите ее технические параметры.

Хотите, чтобы ваша реклама стала таргетированной? Нужна обратная связь от целевой аудитории? Покажем наши методики опросов, поможем собрать объективные данные и составим портрет вашего клиента с учетом индивидуальных запросов.

Участие в конференции «AUTOSTAT Analytic Day» бесплатно! Вы еще успеете зарегистрироваться и лично задать вопросы по интересующей теме. Ждем вас завтра, 25 ноября, с 10:00 до 13:00 (время московское). Регистрация – здесь.

Стратегический партнер конференции - Avito Авто.