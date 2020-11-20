Стефан Винкельман возвращается в Lamborghini

Председателем правления и исполнительным директором компании Automobili Lamborghini S.p.A. с 1 декабря 2020 года назначен Стефан Винкельман. Он сменит на этом посту Стефано Доменикали, который в 2021 году возглавит «Формулу-1». При этом Стефан Винкельман сохранит должность президента компании Bugatti.

Стефан Винкельман возглавлял Automobili Lamborghini с 2005 по 2016 год, и за этот период компания стала мировым лидером в производстве суперкаров, сообщает пресс-служба итальянской марки. До перехода в Lamborghini Стефан Винкельман занимал руководящие должности в Fiat Group. Среди моделей Lamborghini, выпущенных под руководством Винкельмана, – обновленные Gallardo, новые Huracán с двигателем V10 и Aventador с двигателем V12, а также лимитированные серии и эксклюзивные «few-off» суперкары, поспособствовавшие рекордным показателям продаж. В 2015 году был представлен третий суперкар в модельном ряду марки – кроссовер Urus, производство которого было запущено в Сант-Агата-Болоньезе. В марте 2016 года Стефан Винкельман возглавил Quattro GmbH (сегодня – Audi Sport GmbH), а в 2018 году стал президентом Bugatti Automobiles S.A.S.

Возглавив Lamborghini в 2016 году, Стефано Доменикали продолжил процесс трансформации марки и в 2018 году представил модель Urus, укрепив позиции Lamborghini на мировом рынке. За четыре года его руководства объем производства в Сант-Агата-Болоньезе вырос вдвое, в штат было нанято более 700 сотрудников, а мировые продажи выросли вдвое. В 2019 году клиентам было передано 8205 суперкаров, что в два раза больше, чем в аналогичный период до запуска Urus. Рекордные показатели продаж были установлены на трех основных рынках: Америка (ALA), регион Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) и Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC). В 2019 году оборот составил 1,81 млрд евро.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.