AUTOSTAT Analytic Day: как получить нестандартные данные?

В мире информации самая большая проблема – найти нужную. Никто не хочет тратить время на поиск и обработку аналитических данных. А если еще и сам запрос нестандартный, то время на получение ответа увеличивается кратно.
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» профессионально собирает данные по индивидуальным запросам. Теряетесь в каталогах продуктов? Не нашли готовый ответ на свой вопрос? Создадим шаблон под ваши требования и предоставим качественную аналитику в удобном формате.
Тематики запросов, с которыми мы работаем:
- стоимость владения, обслуживания, потеря стоимости;
- составление различных рейтингов;
- анализ рынка, конкурентов;
- расчет коэффициентов потребления топлива;
- оценка емкости рынка шин;
и любой другой запрос по авторынку или смежных с ним отраслей.
25 ноября 2020 года в рамках онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day» подробно расскажем и покажем на реальных примерах, как это работает. Участие бесплатное, задать вопрос можно в чате, ответим 100%. Регистрация – здесь.