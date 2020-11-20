AUTOSTAT Analytic Day: как получить нестандартные данные? | АВТОСТАТ

AUTOSTAT Analytic Day: как получить нестандартные данные?

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AUTOSTAT Analytic Day: как получить нестандартные данные?

«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020». Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Четвертая волна
Все омнибусы

В мире информации самая большая проблема – найти нужную. Никто не хочет тратить время на поиск и обработку аналитических данных. А если еще и сам запрос нестандартный, то время на получение ответа увеличивается кратно.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» профессионально собирает данные по индивидуальным запросам. Теряетесь в каталогах продуктов? Не нашли готовый ответ на свой вопрос? Создадим шаблон под ваши требования и предоставим качественную аналитику в удобном формате.

Тематики запросов, с которыми мы работаем:

- стоимость владения, обслуживания, потеря стоимости;

- составление различных рейтингов;

- анализ рынка, конкурентов;

- расчет коэффициентов потребления топлива;

- оценка емкости рынка шин;

и любой другой запрос по авторынку или смежных с ним отраслей.

25 ноября 2020 года в рамках онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day» подробно расскажем и покажем на реальных примерах, как это работает. Участие бесплатное, задать вопрос можно в чате, ответим 100%. Регистрация – здесь

, источник: АВТОСТАТ

Теги: опросы конференции предпочтения автовладельцы

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