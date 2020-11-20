FAW рассказал о новинках для России в 2021 году

Компания FAW весной 2021 года планирует вывести на российский рынок новый кроссовер Bestune T77. Кроме того, к концу следующего года возможно появление моделей Т33 и Т99. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергей Ворновский.

Переднеприводный кроссовер Bestune T77 оснащается 1,5-литровым двигателем, который работает в сочетании с механической и автоматической коробками передач. По предварительным данным, автомобиль будет доступен в трех комплектациях и в 5-6 цветах, более точная информация появится ближе к старту продаж.

На сегодняшний день модельная линейка FAW на российском рынке включает кроссоверы Besturn X80 и Besturn X40, чьи продажи продолжатся и в следующем году. По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры FAW реализовали 2205 автомобилей, что на 97% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».