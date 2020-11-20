Спрос российского автопрома на сталь в 2020 году рухнет на 21% | АВТОСТАТ

Спрос российского автопрома на сталь в 2020 году рухнет на 21%

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Спрос российского автопрома на сталь в 2020 году рухнет на 21%

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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По итогам 2020 года потребление стали со стороны автомобилестроительной отрасли РФ сократится на 21%, что станет наиболее существенным падением среди основных отраслей-потребителей стальной продукции. При этом в целом по итогам года сокращение объемов потребления стали на российском рынке может составить 6%, говорится в презентации ассоциации "Русская сталь".

Как пишет агентство "Финмаркет", мощности российских автозаводов позволяют производить около 3 млн автомобилей в год. По данным Росстата, выпуск легковых машин в России за девять месяцев 2020 года упал в годовом выражении на 25,9% - до 848 тыс. шт. Производство грузовиков снизилось на 16,5% и составило 91,4 тыс. машин. Выпуск автомобильных кузовов в январе-сентябре обвалился на 89%, достигнув лишь 19 тыс. единиц.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство поставщики российский автопром

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