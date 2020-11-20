Сколько премиальных автомобилей в России: ТОП-10 марок

В собственности россиян находится более 3 млн автомобилей премиальных брендов, что составляет 7% от всех легковых машин в стране. Какие марки являются самыми распространенными в премиум-сегменте, выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Лидером среди них является Mercedes-Benz – автомобилей этого бренда в нашей стране зарегистрировано 706 тыс. единиц (на 1 июля 2020 года). Следом идут еще две марки из «большой немецкой тройки» – Audi и BMW, с результатом 634 и 632 тыс. экземпляров соответственно.

Четвертое место по наличию машин премиум-класса занимает японский Lexus (305 тыс. шт.), а замыкает первую пятерку шведский Volvo (253 тыс. шт.).

В ТОП-10 самых распространенных премиальных марок в РФ также вошли: Land Rover (188 тыс. шт.), Infiniti (90 тыс. шт.), Porsche (62 тыс. шт.), Jeep (61 тыс. шт.) и MINI (25 тыс. шт.).

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Фото: Mercedes-Benz