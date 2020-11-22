Итальянский авторынок в октябре остался на прошлогоднем уровне

Автомобильный рынок Италии в октябре остался на прошлогоднем уровне и составил 156978 машин (-0,2%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), после почти 10-процентного роста в сентябре положительная динамика сошла на нет, что отчасти обусловлено меньшим количеством рабочих дней по сравнению с октябрем прошлого года. По итогам десяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 1 млн 123 тыс. 194 единицы (-30,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в октябре реализовал 25360 машин (+17,9%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 24,8% и составили 12737 единиц. На третьей строчке идет Ford с показателем 10285 реализованных автомобилей (-4,8%). Замыкают пятерку лидеров Renault (9124 шт., +8,9%) и Peugeot (8648 шт., -11,6%).

Автомобили этих и других марок можно найти в российских автосалонах проверенных дилеров.