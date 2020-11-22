Китайский авторынок в октябре вырос на 9%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам октября увеличился на 9,3% и составили 2 млн 110 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительная динамика фиксируется шестой месяц подряд, чему способствует восстановление экономики страны после пандемии коронавируса.

По итогам десяти месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 9,9% до 15 млн 495 тыс. машин. Согласно прогнозу CAAM, по итогам всего 2020 года продажи автомобилей в Китае снизятся порядка на 10% по сравнению с прошлым годом, когда в стране было реализовано 21 млн 444 тыс. машин (-9,6%).

Тем не менее, в CAAM не ожидают, что правительство страны предпримет активные меры для стимулирования отрасли в этом году, учитывая, что китайский авторынок продолжает восстанавливаться после пандемии и демонстрирует большую стабильность по сравнению с другими отраслями.

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