Skoda в октябре увеличила продажи в России на 13%

Российские дилеры Skoda в октябре реализовали 10101 автомобиль – на 13% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи чешской марки в нашей стране составили 75264 машины, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,3% против 5,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в октябре стал компактный лифтбек Rapid второго поколения с показателем 3320 реализованных автомобилей. Второе место по популярности занял кроссовер Kodiaq, чьи продажи увеличились на 1% и составили 2378 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки кроссовер Skoda Karoq, на котором остановили свой выбор 2264 российских покупателя.

Между тем, российские дилеры Skoda распродают автомобили Octavia третьего поколения – в октябре их реализация составила 2092 единицы (-39%). А в середине ноября в продажу поступила новая Skoda Octavia, которая на начальном этапе предложена с двигателем 1.4 TSI (150 л.с.) в сочетании с механической 6-ступенчатой коробкой передач или с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией.

В каких городах есть дилерские центры Skoda (и не только), можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».