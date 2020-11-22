Renault в октябре увеличила продажи в России на 5%

Российские дилеры Renault в октябре реализовали 14356 автомобилей – на 5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 102410 машин, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,6%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в прошлом месяце на нем остановил свой выбор 3926 потребителей (+19%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Duster, чьи продажи снизились на 5% и составили 3264 единиц. Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2969 реализованных автомобилей (+3%). Продажи кроссовера Kaptur составили 2352 машины, что на 27% выше показателя годичной давности.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Renault, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».