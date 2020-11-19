Какие автомобили в возрасте до 3 лет покупают россияне?

В 3 квартале нынешнего года россияне приобрели 1,7 млн легковых автомобилей с пробегом. По данным агентства «АВТОСТАТ», это на 16% выше результата годичной давности, т.е. июля – сентября 2019-го. Эксперты отмечают, что на столько же (+16% до 96 тыс. шт.) выросли и покупки автомобилей в возрасте до 3 лет.

Чаще всего в этой возрастной категории жители нашей страны в 3 квартале выбирали подержанные автомобили LADA (доля – 21%), KIA (15%), Hyundai (9%), Toyota (8%), Renault и Volkswagen (по 7%).

В модельном рейтинге машин не старше 3 лет лидирует отечественная LADA Granta, на долю которой пришлось почти 7% от общего объема. В тройку лидеров по предпочтениям также попадают корейский KIA Rio (6,3%) и российская LADA Vesta (6,2%). Следом идет еще один «кореец» – Hyundai Solaris (4,5%). По 4% принадлежит Toyota Camry и Volkswagen Polo.

Что касается региональной структуры, то почти четверть (24%) таких автомобилей было куплено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Помимо Краснодарского края (доля – 5%), Татарстана (4%), Ростовской и Самарской областей (по 3%), здесь стоит отметить и Дагестан. Этот регион с долей 2,8% вошел в ТОП-10 по объемам покупок легковых машин не старше 3 лет. Такие же показатели у Башкирии и Свердловской области.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: rolf-probeg.ru