Renault показала концепт-кар нового бюджетного кроссовера

Компания Renault представила концепт-кар Kiger, который дает представление о новом бюджетном кроссовере для индийского рынка. При этом автопроизводитель отмечает, что модель будет продаваться и в других странах.

Как пишет портал Autonews.ru, длина автомобиля составила 3990 мм – такие габариты обусловлены индийским законодательством, согласно которому машины длиной менее 4 м облагаются пониженным транспортным налогом. Что касается внешности, то отличительными особенностями Renault Kiger стала сложная светодиодная оптика с полосой на всю ширину капота, узкие корпуса зеркал, «напоминающие крылья самолета», массивный задний спойлер, центральное расположение выхлопного патрубка и C-образные фонари со сложной графикой.

По словам шеф-дизайнера Renault Лоуренса ван ден Акера, концептуальный автомобиль, разработанный совместными усилиями французских и индийских специалистов, «очень близок к будущей серийной модели».

Товарный кроссовер Renault Kiger построят на масштабируемой платформе CMF-A. Новинка разделит основные узлы и агрегаты с Nissan Magnite, серийная версия которого дебютировала в Индии нынешним летом. В линейку двигателей войдет 1,0-литровый трехцилиндровый атмосферный мотор мощностью 70 л.с., работающий с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, доступен 95-сильный турбированный агрегат такого же объема, действующий вместе с вариатором. Автомобиль предложат только в модификации с передним приводом.

У Renault Kiger и Nissan Magnite будет сопоставима и стоимость. В Индии цены на последний начинаются от 550 тыс. рупий, что эквивалентно 565 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Nissan Magnite может добраться и до России – изображения компактного кроссовера уже появились в открытой базе Роспатента. Что касается Renault Kiger, то во французской компании заявили, что география продаж модели не ограничится одной Индией. При этом возможные рынки для кроссовера будут объявлены позже.