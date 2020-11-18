«Драйверская» LADA Granta лишилась версии с «роботом»

АВТОВАЗ отказался от продажи седана LADA Granta Drive Active с роботизированной коробкой передач, оставив только версию с «механикой». Как рассказали «Российской газете» в пресс-службе АВТОВАЗа, такая «Гранта» не пользовалась спросом.

Сегодня Granta Drive Active с МКП и 106-сильным мотором стоит 672,9 тыс. рублей. К слову, за «робот» приходилось доплачивать 25 тыс. рублей. При этом АМТ обладала режимом «Sport», в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. Под капотом LADA Granta Drive Active, напомним, установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. и 148 Нм крутящего момента.

Дизайн LADA Granta Drive Active отличают рельефные бамперы, обтекатели порога и спойлер на багажнике. Стилеобразующие детали экстерьера подчеркнуты красными молдингами на бамперах. Аналогичный яркий оттенок применен в отделке салона: красной отстрочкой украшена кожаная оплетка руля, яркие вставки присутствуют в обивке сидений, а комбинация приборов получила красную подсветку.

Стилистически LADA Granta Drive Active перекликается с LADA Vesta Sport – от «старшей» модели позаимствован хромированный патрубок выхлопной системы. В похожем стиле выполнены 15-дюймовые легкосплавные колесные диски с черным глянцем и алмазной полировкой. В общей сложности на LADA Granta Drive Active применено 28 новых деталей и узлов.

В базовое оснащение LADA Granta Drive Active входят кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с 4 динамиками, две подушки безопасности. Автомобиль получил подвеску спортивного типа, которая позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах, а также анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой.

Напомним, «драйверская» версия – не единственная, которой LADA Granta лишилась в последнее время. Ранее АВТОВАЗ уже исключил из списка исполнение Luxe с 87-сильным 8-клапанным двигателем в паре с «механикой» и Luxe Prestige с мотором на 106 л.с. и такой же коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, за десять месяцев 2020 года своих покупателей нашли 97166 автомобилей этого семейства, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.