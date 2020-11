Рассекречена внешность нового KIA Sportage для китайского рынка

Появились первые фотографии обновленного кроссовера KIA Sportage для китайского рынка. Шпионские снимки новинки, которая будет официально представлена на автосалоне в Гуанчжоу, оказались в распоряжении онлайн-издания Autohome. В Китае кроссовер будет доступен с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым четырехцилиндровым двигателем мощностью 200 л.с., пишет портал Autonews.ru.

Обновленный KIA Sportage получил существенно измененную внешность с рядом дизайнерских элементов, позаимствованных у «старшей» модели Sorento нового поколения. В частности, речь идет о большой радиаторной решетке «улыбка тигра» характерной формы, а также об оформлении задней части кузова с двойными вертикальными блоками фонарей. После рейстайлинга длина автомобиля выросла на 40 мм – до 4500 мм.

Фотографий салона автомобиля пока нет, однако, по информации Autohome, обновленный KIA Sportage для Китая будет доступен с виртуальной приборной панелью, а также с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа с навигацией, системой голосового управления и доступом к онлайн-сервисам Baidu.

На данный момент KIA ведет дорожные испытания кроссовера Sportage следующего поколения для глобального рынка, который будет отличаться от модели для Китая. Автомобиль постоят на одной платформе с новым Hyundai Tucson, дебютировавшим в середине сентября. В линейку двигателей войдут бензиновые атмосферные и наддувные двигатели, а также гибридная силовая установка. Премьера нового KIA Sportage состоится весной 2021 года.

Напомним, в сентябре этого года российские дилеры KIA начали продажи автомобилей новой специальной серии Edition Plus, которая создана ограниченным тиражом базе моделей Soul, Cerato и Sportage. Основная особенность автомобилей специальной серии – оснащение мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем, предустановленными сервисами Яндекс, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В число дополнительных аксессуаров также включены коврики Edition Plus и дорожный набор Edition Plus. Автомобили специальной серии отмечены эксклюзивным бейджем Edition Plus. Для кроссовера KIA Sportage специальная версия Edition Plus подготовлена на базе комплектации Comfort для спецификаций 2,0 АТ, 2,0 АТ 4WD, 2,4 АТ 4WD. KIA Sportage Comfort в версии Edition Plus отличается полностью светодиодными фарами, датчиком света и камерой заднего вида с динамическими линиями разметки. Стоимость автомобиля составляет 1 млн 790 тыс. 900 рублей за 2,0-литровую версию с передним приводом, 1 млн 870 тыс. 900 рублей за модификацию с тем же мотором и полным приводом. Sportage Edition Plus 2,4 AWD предлагается по цене 1 млн 980 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года продажи KIA Sportage в нашей стране составили 23051 автомобиль, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате он вошел в ТОП-5 самых популярных моделей SUV на российском рынке.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: autohome.com.cn