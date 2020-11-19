Volkswagen раскрыл комплектации нового Golf для России

Компания Volkswagen раскрыла комплектации хэтчбека Golf восьмого поколения для российского рынка. Цены, а также сроки заказов и поставок будут объявлены позже, сообщает пресс-служба немецкой марки. Новинка будет представлена на российском рынке в комплектации Exclusive и версии GTI.

Так, Golf Exclusive предлагается с 150-сильным мотором в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными дисками Belmont и матричными светодиодными фарами головного света IQ.Light. Для Golf Exlusive в качестве опции также доступны 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Ventura.

В новом Golf практически все дисплеи и органы управления являются цифровыми: новые приборы и информационно-развлекательные системы объединены дисплеем с сенсорными кнопками и ползунками. Для данной версии доступно многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом, а также водительское сидение ErgoActive, с электроприводом и функциями памяти и массажа. В качестве функционального оборудования для Golf Exclusive предлагается ассистент парковки, противоугонная система, камера заднего вида, система контроля слепых зон, цифровая приборная панель, интерфейс App-Connect, система бесключевого доступа, беспроводная зарядка для телефона и трехзонная система климат-контроля.

Golf GTI с двигателем мощностью 245 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой DSG дополняется спортивными элементами экстерьера и интерьера, 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Richmond, черной обивкой потолка и спортивными сиденьями спереди. Для Golf GTI опционально можно заказать обивку салона кожей Vienna с электроприводом водительского сиденья с функцией памяти и функцией активной вентиляции передних сидений, систему Park Assist и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски Richmond.

Для обеих версий можно заказать опциональный пакет «Навигация», в который входят навигационная система Discover Pro c 10-дюймовым дисплеем, акустическая система Harman Kardon, беспроводной интерфейс App-Connect, голосовое управление, а также интерфейс подключения мобильного телефона «Комфорт». Некоторые опции из данного пакета доступны для заказа по отдельности, также для обеих моделей можно заказать проекционный дисплей и панорамный люк.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Volkswagen, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».