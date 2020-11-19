В Приморском крае перешли на оформление ЭПТС на все ввозимые из Японии автомобили

Более 2,5 тысяч электронных паспортов транспортных средств на ввозимые автомобили оформлено на территории Дальневосточного федерального округа с 1 ноября 2020 года. Система обрабатывает 100% поступающих заявок без ограничений, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт». Стоимость услуг по оформлению ЭПТС для заявителя не превышает 600 рублей, установленных правительством РФ.

«Введение такого инструмента по легализации и обелению автомобильного рынка как ЭПТС дает возможность прежде всего покупателю видеть детальную информацию об автомобиле, включая ограничения и обременения. Более того, формируется достоверная история автомобиля, которая увеличивает его стоимость при последующих перепродажах». – отмечает генеральный директор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин.

На территории Российской Федерации система электронных паспортов была запущена более года назад и к настоящему времени в системе оформлено свыше 1,5 млн паспортов. Напомним, переходный период, предусматривающий оформление бумажных ПТС на выпускаемые в обращение автомобили, действовал до 1 ноября 2020 года и теперь электронные паспорта стали обязательными для всех транспортных средств. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.

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