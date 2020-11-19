Volvo назвала сроки появления в России электрокроссовера XC40 Recharge P8

Компания Volvo в четвертом квартале 2021 года планирует начать продажи в России полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8. Никакие модели пока выводить не планируем. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе шведской марки.

Напомним, Volvo XC40 Recharge P8 представляет собой полностью электрическую версию кроссовера XC40, который построен на базе компактной модульной архитектуры CMA – передовой автомобильной платформы, разработанной совместно с Geely Group. Полноприводный Volvo XC40 Recharge P8 обладает мощностью в 408 л.с. и способен проехать свыше 400 км на одной зарядке (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Volvo реализовали 925 автомобилей, что на 10% выше показателя годичной давности. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Volvo составили 5869 машин – на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Какие модели с классическим ДВС появятся на российском рынке до конца текущего года? Подскажет «Календарь новинок».