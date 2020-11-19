В ОЭЗ «Тольятти» появится новый поставщик автокомпонентов

Управляющая компания ОЭЗ «Тольятти» в рамках создания индустриального парка приступила к строительству корпуса площадью 4,5 тыс. кв.м для размещения предприятия «ИнтЭксПласт». Инвестор намерен запустить в особой экономической зоне производство комплектующих и сборочных узлов из пластмасс для нужд автомобильной промышленности, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Тольятти».

Продукция резидента будет соответствовать международным стандартам качества и поступать на заводы крупнейших автопроизводителей: АВТОВАЗа, «ЛАДА Ижевск» и «Лада-Имидж». Инвестор готов вложить в проект более 460 млн рублей и создать 132 новых высокопроизводительных рабочих места. Планируется, что к 2028 году производственная мощность предприятия составит 5 млн единиц готовой продукции в год.

Напомним, заявка компании «ИнтЭксПласт» на получение статуса резидента ОЭЗ «Тольятти» была одобрена членами экспертного совета ОЭЗ в марте 2020 года.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».