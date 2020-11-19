Changan в октябре увеличил продажи в России почти в 2 раза

Российские дилеры Changan в октябре реализовали 780 автомобилей, что на 92% больше по сравнению с прошлым годом. За десять месяцев 2020 года продажи Changan выросли в 3,3 раза и составили 5589 машин.

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, лидерами продаж в октябре остаются компактный кроссовер Changan CS35 Plus и полноприводный внедорожник Changan CS75FL. Доля каждой из этих моделей составила 40% в общем объеме реализации марки.

На сегодняшний день дилерская сеть Changan насчитывает более 90 автосалонов по всей России и СНГ. В каких городах есть дилерские центры Changan, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».