Новый купе-кроссовер Infiniti QX55 появится в России в 2021 году

Компания Infiniti представила новый купе-кроссовер QX55 – наследника модели Infiniti FX. Новинка появится в 2021 году на рынках России, США, Канады, а также на Ближнем Востоке и в некоторых азиатских странах, сообщает пресс-служба Infiniti.

Внешний вид нового QX55 отличает фирменная решетка радиатора со сдвоеннной аркой, дополненной искусным узором в стиле оригами, светодиодные фары особого дизайна, 20-дюймовые колесные диски, а также блоки задней оптики, каждый из которых собран из 45 светодиодов.

В интерьере нового QX55 на себя обращает внимание сдвоенный экран мультимедийной системы Infiniti InTouch с беспроводной поддержкой протокола Apple CarPlay, а также многочисленными USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и подключения интерфейса Android Auto. Также стоит отметить премиальную аудиосистему Bose с 16 динамиками.

Под капотом нового Infiniti QX55 установлен двигатель VC-Turbo – первый в мире серийный ДВС с изменяемой степенью сжатия. Специально для росссийского рынка, при рабочем объеме в 2 литра этот четырехцилиндровый мотор развивает 249 л.с. мощности и 380 Нм крутящего момента. Этот мотор предоставляет возможность самостоятельно регулировать степень сжатия и рабочий объем в зависимости от нагрузки, одновременно улучшая динамические качества и повышая топливную эффективность.

Двигатель VC-Turbo работает в сочетании с бесступенчатым вариатором и полноприводной трансмиссией Intelligent All-Wheel Drive. Система комплексных настроек Drive Mode Selector позволяет водителю выбрать программу Standard, Eco, Sport, а также индивидуальный режим настроек.

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