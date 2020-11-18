Suzuki открыла новый дилерский центр в Татарстане

Компания «Сузуки Мотор Рус» открыла новый дилерский центр Suzuki в г. Азнакаево (республика Татарстан). Партнером выступила компания «Герман Авто», сообщает пресс-служба японской марки.

В новом дилерском центре будет представлен весь модельный ряд Suzuki: кроссоверы SX4 и Vitara, а также внедорожник Jimny. Дилерский центр-сателлит будет работать по принципу шоу-рума, без предоставления сервисного обслуживания. Общая площадь дилерского центра составляет 324 кв.м, из них 216 кв.м – площадь шоу-рума.

Для компании «Герман Авто» это уже второй дилерский центр Suzuki, первый открыл свои двери в Казани в августе 2019 года. Как отмечает директор «Герман Авто» Азамат Джантаев, географическое расположение нового дилерского центра удачное, ведь Азнакаевский район и ближайшие районы (Альметьевский, Бугульминский и т.д.) имеют население более 500 тыс. человек. Новый дилерский центр позволит удовлетворить клиентский спрос на автомобили Suzuki в данных районах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Suzuki реализовали 832 автомобиля – это на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 6288 машин, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года.