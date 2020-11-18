Автомобили LADA стали дороже на 5 – 11 тысяч рублей. Кроме Niva

С 18 ноября 2020 года автомобили LADA стали дороже на сумму от 5 000 до 11 000 рублей в зависимости от модели. Не подорожали только внедорожник Niva и его версия Off-road. Это установили специалисты сайта «Цена Авто» в ходе проводимого мониторинга.

Меньше всего прибавила в цене* самая популярная модель – LADA Granta. Все ее версии теперь стоят на 5 тысяч рублей дороже. Другой бестселлер отечественной марки – Vesta – подорожала на 9 – 11 тысяч рублей. При этом нижняя планка увеличения цены коснулась седанов (с учетом версий Cross, CNG, Sport), а верхняя – универсалов SW и SW Cross.

Что касается остальных моделей LADA, то внедорожник LADA 4x4 во всех исполнения вырос в цене на 6 тысяч рублей. Семейство универсалов и фургонов Largus теперь стоит дороже на 8 тысяч рублей. В свою очередь, высокий хэтчбек LADA XRAY подорожал на 7 тысяч рублей, а его кросс-версия (XRAY Cross) – на 9 тысяч рублей.

Полный список дилеров LADA по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций

Фото: АВТОВАЗ