Европейские продажи LADA в октябре снизились на 87%

По итогам октября в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 340 новых автомобилей LADA, что на 87,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, продажи машин российской марки в ЕС падают десятый месяц подряд, отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА). С начала 2020 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 1851 единицу, снизившись на 56,5%.

Напомним, весной прошлого года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода на предприятии называют ужесточение экологических норм. Введенный прошлой осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Судя по всему, речь идет о внедорожнике LADA 4x4 нового поколения, который после покупки АВТОВАЗом доли GM в совместном предприятии может получить название «Нива».

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили LADA, представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».