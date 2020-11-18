Европейский авторынок в октябре вновь ушел «в минус»

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября снизились на 7,1% и составили 1 млн 129 тыс. 223 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), после сентябрьского роста в сентябре рынок вновь показал отрицательную динамику, что обусловлено очередными карантинными ограничениями в ряде европейских стран на фоне второй волны коронавирусной инфекции. По итогам десяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 9 млн 696 тыс. 928 единиц (-27,3%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за октябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 122593 машины (-17,2%). На второе место вышла Renault с показателем 79508 автомобилей (+1,2%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 75792 машин (-5%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (75492 шт., -3,3%) и Audi (60796 шт., +19,4%).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России, в автосалонах проверенных дилеров.