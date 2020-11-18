В России выпущен 90-тысячный Ford Transit

Завод «Соллерс Форд» в Елабуге выпустил 90-тысячный автомобиль Ford Transit с момента начала локального производства модели в январе 2012 года. Самым популярным в коммерческой линейке Ford Transit является цельнометаллический фургон, на долю которого приходится около 60% продаж, второе место занимает шасси с одинарной кабиной. Самый востребованный у потребителей цвет – белый, его заказывает более 80% покупателей, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд». Как отмечается, благодаря максимальной кастомизации, доля продаж автомобилей специальных версий растет и на данный момент составляет более 50%.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 140 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Ford реализовали 1647 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 57% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 10463 машины, что на 7,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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