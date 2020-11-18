Выпуск легковых машин в октябре вырос на 5%

По данным Росстата, за десять месяцев 2020 года с российских конвейеров сошло 995 тыс. легковых автомобилей, что на 22,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в октябре было выпущено 147 тыс. машин – это на 5,4% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что калининградский «Автотор» в прошлом месяце начал производство бизнес-седана Hyundai Sonata в режиме полного цикла. А на мощностях Горьковского автозавода стартовал выпуск лифтбека Skoda Octavia четвертого поколения. Кроме того, Ульяновский автозавод вернулся к пятидневному режиму работы.

Производство грузовых автомобилей в январе-октябре составило 108 тыс. единиц, что на 13,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 16,6 тыс. грузовиков – это на 3,1% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что завод «Соллерс Форд» в Елабуге вернулся к пятидневному режиму работы.

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