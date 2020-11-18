KIA отложила старт продаж дизельного Sorento в России

Компания KIA официально объявила о переносе старта продаж нового Sorento с дизельным двигателем, однако причину этого решения не раскрыла. Первая партия дизельных Sorento, выпущенных на российский рынок, уже была проинспектирована специалистами. В результате было решено продолжить изучение возникшей проблемы и остановить поставки дилерам, пишет портал Motor.ru.

«Совместно с дилерскими предприятиями мы контактируем с каждым из клиентов, затронутых данной ситуацией, и работаем над индивидуальными решениями, которые наилучшим образом будут отвечать интересам каждого покупателя», – заявили в KIA.

Напомним, новый KIA Sorento вышел на рынок России 15 октября, а через неделю продажи «богатых» версий с дизелем и «роботом» были приостановлены. Тогда сообщалось, что из-за внезапного запрета KIA автосалоны отказывались выдавать россиянам уже оплаченные автомобили. На профильных форумах не получившие свои кроссоверы клиенты писали, что дилеры объясняют задержку необходимостью перепрошивки блока управления роботизированной коробки передач. Тогда они обещали, что правильное программное обеспечение будет установлено до конца октября. В то же время KIA связывала заминку с неожиданно высоким спросом на кроссовер и уверяла, что ситуация с поставками будет исправлена в ближайшее время.

Флагманский кроссовер KIA Sorento четвертого поколения предлагается в 8 комплектациях по цене от 2 млн 149 тыс. 900 до 3 млн 149 тыс. 900 рублей. В моторную гамму модели вошли бензиновый двигатель 2.5 MPI (мощность 180 л. с. и крутящий момент 232 Нм) в сочетании с 6‑ступенчатой автоматической коробкой передач, а также дизельный мотор 2.2 CRDi (мощность 199 л. с. и крутящий момент 440 Нм), который агрегатируется с новой 8‑ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. С бензиновым двигателем кроссовер может иметь как передний привод, так и привод на все колеса, дизельные версии представлены только в полноприводном исполнении. Кроме того, кроссовер получил на старте продаж два варианта компоновки сидений – пятиместный и семиместный.

Уже в базовой комплектации нового Sorento установлены рефлекторные светодиодные фары. Улучшение аэродинамики обеспечивает спойлер на задней кромке крыши, к тому же в него интегрирована щетка заднего стеклоочистителя, которая не видна в тех случаях, когда стеклоочиститель выключен. В список стандартных опций безопасности входят антиблокировочная тормозная система (ABS), система курсовой устойчивости (ESC), помощь при экстренном торможении (BAS) и предупреждение о нем (ESS), ассистент старта на подъеме (НАС), система помощи при спуске (DBS), интегрированная система активного управления (VSM), система курсовой устойчивости прицепа (TSA), контроль давления в шинах (TPMS), напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA).

Вне зависимости от комплектации предлагается широкий набор опций комфорта. Лобовое стекло имеет дополнительную шумоизоляцию, установлены датчики света и дождя, задние датчики парковки, Bluetooth-модуль для подключения мобильных устройств. Автомобиль оснащен системой выбора режимов движения Drive Mode Select, круиз-контролем и двухзонным климат-контролем. Сиденье водителя уже в базовой комплектации имеет электрический привод регулировок (10 направлений, включая 2 направления поясничного подпора). Штатно устанавливается мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и цветным дисплеем 8", на который можно вывести изображение с камеры заднего вида, также входящей в список стандартного оборудования. В пакет «Теплые опции» всех комплектаций входят подогрев руля, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, а также подогрев передних сидений. При этом для всех комплектаций, кроме Classic – в него также включен и подогрев сидений второго ряда.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели KIA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».