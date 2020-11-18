Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe: на чем ездить дешевле?

Во сколько обойдется один километр пробега кроссоверов Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq – в этом разбирались эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при помощи «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО*)».

Совсем недавно мы сообщали о том, что Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq имеют довольно высокий индекс NPS – 37% и 33% соответственно. Иными словами, многие из их владельцев готовы рекомендовать свои автомобили друзьям и знакомым. А теперь мы выяснили, каким из этих кроссоверов дешевле владеть.

Для расчетов были взяты модификации с наиболее близкими техническими характеристиками: объем двигателя – 2,4 л (у Hyundai Santa Fe) и 2 л (у Skoda Kodiaq); мощность – 188 и 180 л.с. соответственно, коробка – «автомат», привод – полный.

Оказалось, что 1 км пробега обойдется владельцу «корейца» в 15,8 руб. Для «чеха» этот показатель будет чуть-чуть больше – 16,1 руб. Если проводить аналогичные расчеты за месяц, то здесь уже видна кое-какая разница: 26,3 тыс. руб. – на Santa Fe и 26,9 тыс. руб. – на Kodiaq. За год эти траты будут следующими: 316 тыс. и 323 тыс. руб. соответственно.

А в течение 5 лет или 100 тыс. км пробега обладатели обоих автомобилей потратят сумму в районе 1,6 млн руб. На что именно пойдут эти деньги, можно узнать здесь.

* ТСО – Total Cost of Ownership

Фото: Auto.cz