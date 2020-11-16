АВТОВАЗ зарегистрировал новые названия для будущих LADA

АВТОВАЗ зарегистрировал в Роспатенте еще одну порцию новых торговых марок для будущих моделей LADA – это слова Aura, Alta, Iskra, Mira, Avira, Sfera. Охранные документы выданы на имена как в одиночном формате, так и в сочетании со словом LADA, они зарегистрированы по классу автомобилей, следует из базы данных fips.ru.

Как пишет «Российская газета», едва ли все эти наименования планируются для конкретных моделей, скорее всего АВТОВАЗ «застолбил» их впрок. Свидетельства на регистрацию торговых марок действуют 10 лет, то есть в данном случае до 2030 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ до 2026 года выпустит 10 новых и семь рестайлинговых моделей LADA. Первые семь новинок выйдут на рынок в ближайшие два года – речь идет, в частности, о рестайлинговых семействах LADA Vesta и Largus. Остальные новинки появятся на рынке в продаже с 2023 по 2026 год – компания представит пять обновлений для текущих автомобилей и еще пять новых моделей. Пока что никакой конкретики касательно обновлений модельного ряда в компании не предоставили.

По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры LADA реализовали 264680 автомобилей, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском авторынке, а рыночная доля марки LADA составила 22,3% против 21,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, ранее АВТОВАЗ отказался от введения неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа в связи с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга и по решению президента России, роста корпоративных продаж, а также начала восстановления спроса на автомобильном рынке. Более того, в августе-ноябре АВТОВАЗ вводит дополнительные рабочие смены в выходные дни. Как сообщил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, в 2020 году завод получил дополнительные заказы на 16 тыс. автомобилей по программе опережающих госзакупок.

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