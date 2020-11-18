Объявлены цены на юбилейную серию Hyundai Solaris

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила цены на спецсерию седана Hyundai Solaris – «10 лет». Она выпущена тиражом в 4500 экземпляров в честь 10-летия завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге и запуска серийного производства первой модели – Solaris. О знаменательной дате напоминает эмблема «10 лет», украшающая экстерьер и интерьер новинки, сообщает пресс-служба корейской марки.

Юбилейная серия Solaris «10 лет» предлагается на базе комплектаций Active Plus и Comfort в сочетании с двигателями 1.4 и 1.6, а также 6-ступенчатыми механической и автоматической коробками передач на выбор. Во внешнем облике седана выделяются хромированная решетка радиатора и 15-дюймовые легкосплавные диски. На память о юбилейной дате клиенты получат автомобильные аксессуары с символикой, в том числе резиновые коврики и дорожный набор с логотипом спецсерии.

В стандартное оснащение комплектации «10 лет» входят расширенная система безопасности с устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией, система мониторинга давления в шинах, система помощи при старте на подъеме и система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении. Зеркала оборудованы электроприводом и обогревом.

Повышенный комфорт достигается благодаря функции регулировки рулевой колонки по вылету, поясничной поддержке водителя с электрорегулировкой, подогреву передних сидений и кожаного руля, а также центральному подлокотнику с боксом и регулировкой по длине. Для расширения возможностей управления климатом в салоне предусмотрены воздуховоды к ногам задних пассажиров. Все автомобили Hyundai Solaris «10 лет» оснащаются телематической системой Mobikey (базовая версия).

Стоимость седана Hyundai Solaris «10 лет», оснащенного мотором 1,4 л мощностью 100 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач, начинается от 911 тыс. рублей. Вариант с аналогичным двигателем и автоматической трансмиссией доступен по цене 951 тыс. рублей. При выборе двигателя 1,6 л мощностью 123 л.с. новинка с механической коробкой передач будет стоить 936 тыс. рублей, с автоматической трансмиссией – 976 тыс. рублей.

Спецсерия Solaris «10 лет» также выпускается в версии, дополненной пакетом Comfort, куда вошли климат-контроль, USB-разъем для задних пассажиров, два дополнительных высокочастотных динамика, передние датчики парковки, датчик света, светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары и светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов. Этот вариант доступен только с мотором 1,6 л мощностью 123 л.с. по цене 1 млн 001 тыс. рублей за автомобиль с механической коробкой передач и 1 млн 041 тыс. рублей – за версию с автоматической трансмиссией. Дополнительная опция – цвет «металлик/перламутр», ее стоимость – 6 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года продажи седана Hyundai Solaris в нашей стране составили 38142 автомобиля, что на 23% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате он вошел в ТОП-5 самых продаваемых иностранных моделей на российском авторынке.