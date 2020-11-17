Компания Fresh Auto подвела итоги продаж за октябрь

Компания Fresh Auto в октябре реализовала 2920 автомобилей, тем самым выполнив план. При этом продажи новых машин выросли на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало возможным благодаря тому, что в октябре компании удалось нарастить стоки, и сократить время ожидания дефицитных моделей, сообщает пресс-служба Fresh Auto.

Как отмечается, несмотря на общую положительную динамику, на сегодняшний день недостаток автомобилей ощущается во всех сегментах, включая эконом-класс и премиум-сегмент. В компании Fresh Auto нехватка машин ощущается в сегменте китайских автомобилей, таких как Haval. В октябре на вторичном рынке по сети Fresh Auto лидерами продаж стали Hyundai Solaris, на втором месте – KIA Rio и на третьем – Ford Focus.

Сегмент онлайн-ритейла в октябре вырос на 3%, доля онлайн-продаж составила 20%. По прогнозам компании, спрос на дистанционные продажи до конца года еще будет расти. Доля кредитных сделок от общего количества составила 44,5%, уровень одобрения не изменился, а количество обращений снизилось на 11%.

В планах на ноябрь – превысить фактические показатели продаж октября. Ожидается, что будет реализовано не менее 2900 автомобилей, доля онлайн-продаж составит 20-23% от этого количества. В этом году компания стремится побить собственный рекорд прошлого года 28500 машин, поэтому даже ставя такие амбициозные планы перевыполняет их.

«Мы считаем, что авторынок России восстановится не раньше весны 2021 года при условии стабильной эпидемиологической и экономической обстановки в стране», – отметил основатель компании Fresh Auto Денис Мигаль.