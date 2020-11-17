«НЕФАЗ» поставил 53 новых газомоторных автобуса в Казань

Нефтекамский автозавод поставил в Казань 53 новых газомоторных автобуса НЕФАЗ-5299-40-57. Это рестайлинговые городские низкопольные автобусы с двигателем Weichai, работающим на компримированном природном газе, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пассажировместимость автобуса – 80 человек, мест для сидения – 28, восемь из которых предназначены для приоритетных категорий граждан. Автобус оснащен автоматической коробкой передач ZF, независимой передней подвеской, обеспечивающей плавность хода. Наружная обшивка кузова изготовлена по новой технологии, из композитных материалов, что обеспечивает полную защиту от коррозии. Для комфорта пассажиров предусмотрен просторный салон с широкой накопительной площадкой, удобные поручни с кнопками вызова водителя. Автобус оснащен аппарелью для перевозки маломобильных граждан и пассажиров с детьми.

С учетом индивидуальных требований ПАТП Казани поставленные автобусы окрашены в красный цвет. Также по требованию заказчика модернизирована конструкция сервисных люков, в комплектацию включены шесть форточек, система отопления с конвектором на накопительной площадке и дополнительный отопитель в кабине водителя.