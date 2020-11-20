Более 10% KIA в октябре были проданы корпоративным клиентам

Корпоративные продажи KIA в октябре составили 2235 автомобилей, что на 27% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 10,5% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За десять месяцев 2020 года корпоративным клиентам было реализовано 21370 машин (-18%), сообщает пресс-служба KIA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры KIA реализовали 21217 автомобилей – на 5% больше, чем годом ранее. Это максимальный результат за месяц в текущем году и за все время работы KIA Motors на российском рынке. По итогам десяти месяцев 2020 года в России было продано 160694 автомобиля KIA, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,5% против 13,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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