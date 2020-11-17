КАМАЗ на неделю сократил январскую часть корпоративного отпуска из-за роста заказов

КАМАЗ в связи с увеличением заказов на начало 2021 года и ожидаемым ростом объемов производства на неделю сократил январскую часть корпоративного отпуска.

«Первую часть отпуска (зимнюю) разделили на несколько периодов: 31 декабря 2020 года (один календарный день), с 11 по 17 января 2021 г. (7 дней), с 4 по 8 мая (5 дней) и 23 августа (1 день)», – говорится в корпоративном издании КАМАЗа. Ранее корпоративный отпуск на предприятии в 2021 году был запланирован с 11 по 24 января и с 9 по 22 августа, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, в этом году двухнедельный оплачиваемый отпуск работников КАМАЗа, прежде запланированный на период с 20 июля по 2 августа, был перенесен на 17-30 августа. Решение о переносе даты начала и окончания ежегодного оплачиваемого отпуска с июля на август было принято в связи с необходимостью своевременного выполнения большого объема заказов, поступивших от клиентов. Благодаря активной работе службы продаж компании, а также мерам поддержки спроса на коммерческую технику, принятым руководством РФ, был отмечен стабильный рост заявок на грузовики «КАМАЗ» в июне-июле.

Практика разделения ежегодного корпоративного отпуска на две части применяется на КАМАЗе с 2010 года. Кроме того, в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха коллектива для большей части персонала объявляются единые даты двухнедельных оплачиваемых отпусков.

Отметим, что КАМАЗ является лидером рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года реализация «КАМАЗов» в нашей стране составила 19277 единиц техники (+0,6%). В отчетный период компания вывела на рынок новый модельный ряд автомобилей поколения К5 – стартовали продажи магистрального тягача КАМАЗ-54901.

Кроме рынка грузовых, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Узнать стоимость любой модели в различных комплектациях можно на сайте «Цена Авто».